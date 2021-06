Magazine Doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, diz OMS Maioria dos casos pode ser evitada, com atividade física, alimentação saudável e controle de fatores de risco

No primeiro ano de pandemia, o comerciante Celso Belo de Souza, 52 anos, decidiu fazer uma pequena reforma na sua casa aproveitando o tempo livre por conta do comércio fechado no revezamento 14×14. Acostumado a carregar peso, ele foi pegar uma caixa de porcelanato de 30 kg e, depois de andar cerca de 3 metros com o objeto, sentiu uma forte dor no peito e acab...