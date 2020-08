Magazine Documentários sobre o universo do cinema para os cinéfilos de plantão Plataforma disponibiliza títulos com histórias que vão desde apresentar os grandes nomes femininos da indústria cinematográfica até revelar os detalhes minuciosos e segredos de efeitos especiais

Os cinéfilos de plantão vão poder mergulhar no universo da sétima arte com a chegada de documentários sobre cinema no Globoplay. A plataforma disponibiliza títulos com histórias que vão desde apresentar os grandes nomes femininos da indústria cinematográfica até revelar os detalhes minuciosos e os segredos dos efeitos especiais.As incríveis histórias de artistas essenciais para ...