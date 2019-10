Magazine Documentário sobre Siron Franco é selecionado para Mostra Internacional de São Paulo Película, registrada pelos cineastas André Guerreiro Lopes e Rodrigo Campos, mostra produção do artista plástico goiano em 2002

Londres, ano de 2002. O artista plástico goiano Siron Franco está na cidade produzindo uma nova série. No ateliê, o processo de criação foi registrado pelas lentes dos cineastas André Guerreiro Lopes, de São Paulo, e Rodrigo Campos, do Recife. Depois de muito tempo na gaveta, os diretores decidiram fazer um documentário sobre a produção do pintor. O filme, Siron...