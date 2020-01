Magazine Documentário sobre atuação de Kim Kardashian na justiça criminal estreia em abril Empresária atua na redução da pena de presos que cometeram crimes não violentos ou de baixa gravidade nos EUA

Kim Kardashian anunciou no último domingo, 19, em entrevista à Associated Press, que seu documentário Kim Kardashian West: The Justice Project (Projeto de Justiça, em tradução) será lançado em cinco de abril no canal Oxygen. O filme mostrará o trabalho da empresária na reforma da justiça criminal dos EUA, a favor da redução da pena de pre...