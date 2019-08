Magazine Documentário sobre a ocupação do Cerrado passeia pelo Planalto Central e resgata memórias Em seu novo projeto, ele mergulha no Cerrado na intenção de contar quem foram os primeiros moradores do Entorno do Distrito Federal

É impossível falar sobre o gênero documentário sem citar Eduardo Coutinho, cineasta que fazia cinema de conversa, de palavra filmada, de encontro – como definiu, na retrospectiva dedicada a ele, em 2003, o Centro Cultural Banco do Brasil. É que o paulistano queria proximidade, silêncio, olho no olho. Há muito dos ensinamentos de Coutinho na trajetória do jorna...