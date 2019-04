Magazine Documentário Pastor Cláudio, que chega ao Cine Cultura, expõe crimes da ditadura militar

Há muita coisa perturbadora em Pastor Cláudio, documentário de Beth Formaggini que estreia hoje no Cine Cultura. Diante de um quadro com fotos de vítimas da ditadura militar, o hoje pastor – ex-delegado e agente do SNI (Serviço Nacional de Informações) e do Dops, do Espírito Santo –, às vezes nem se lembra do nome das pessoas, mas é categórico. “Esse, eu matei...