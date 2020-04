Magazine Documentário Na Cama com Madonna (1991) poderia se chamar Verdade ou Consequência Lançado há 25 anos e dirigido pelo cineasta Alek Keshishian, o filme acompanha a turnê-explosão Blond Ambition

Se fosse traduzido de forma literal para o português, o documentário Na Cama com Madonna (1991) se chamaria Verdade ou Consequência (Truth or Dare), aquela velha brincadeira juvenil de perguntas ácidas e prendas apimentadas. Lançado há 25 anos e dirigido pelo cineasta Alek Keshishian, o filme acompanha a turnê-explosão Blond Ambition. Nos bastidores e sob as câm...