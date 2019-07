Magazine Documentário investiga vida e obra do cineasta e artista visual Neville D’Almeida Dirigida pelo cineasta Mário Abbade, a produção resgata a trajetória do realizador em seus trabalhos audiovisuais e na vida pessoal

Diretor por trás de grandes produções do cinema nacional, como A Dama do Lotação (1978) e As Sete Gatinhas (1980), Neville D’Almeida é o protagonista do documentário Cronista da Beleza e do Caos. Dirigida pelo cineasta Mário Abbade, a produção resgata a trajetória do realizador em seus trabalhos audiovisuais e na vida pessoal. O longa-metragem estreia hoje no Lumière...