Magazine Documentário investiga trajetória de Mussum

O português cheio de “is” no fim das palavras e o jeito infantil e, ao mesmo tempo, malandro, eternizaram o personagem Mussum, de Os Trapalhões. Para apresentar o comediante para as novas gerações e rememorar grandes episódios de sua carreira, a cineasta Susanna Lira tratou de pesquisar a trajetória de Antônio Carlos Bernardes Gomes, o homem por trás do personagem. O ...