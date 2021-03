Magazine Documentário ”Framing Britney: A Vida de uma Estrela” estreia no Globoplay

A ascensão de Britney Spears foi um fenômeno global no início dos anos 2000. Hoje em dia, mesmo sem estar em evidência no universo musical, a trajetória e o legado da cantora continuam mobilizando fãs, mídia e críticos. E agora sua vida está no centro da discussão em função do documentário Framing Britney: A Vida de uma Estrela, já disponível com exclusividade no Globo...