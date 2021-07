Magazine Documentário de Todd Haynes com Lou Reed é uma rica experiência sonora e visual A produção é tudo que se poderia esperar de um artista conhecedor da banda, sua trajetória e, principalmente, seus signos

A tela dividida em dois. De um lado, um quadrado preto. Do outro, um longuíssimo close do rosto do jovem Lou Reed. A experimentação de Todd Haynes no documentário The Velvet Underground, exibido em sessão especial no Festival de Cannes, se estabelece desde os primeiro frames.O registro de Reed - assim como o de cada membro da banda, que se seguirá ao longo ...