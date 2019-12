Magazine Documentário da Netflix examina vida e morte de estrela da NFL Produção lembra crimes do ex-jogador Aaron Hernandez, que se matou em sua cela

Mais de dois anos depois que ele se matou em sua cela, a história do ex-jogador da NFL Aaron Hernandez ainda fascina e agora está voltando para a tela pequena. A Netflix está lançando Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez em 15 de janeiro. O documentário em três partes examina a meteórica, mas problemática – e violenta – ascensão e queda do jogador do New England P...