Magazine Documentário conta a história de Aracy, musa de Guimarães Rosa

A história de Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa, segunda esposa do autor de quem herdou os últimos sobrenomes, tem despertado cada vez mais interesse. Não é para menos. Essa mulher foi extraordinária e suas qualidades são celebradas em várias partes do mundo. Seu nome está no Jardim dos Justos do Museu e Memorial do Holocausto Yad Vashem, em Israel, por sua atu...