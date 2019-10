Magazine Documentário clássico sobre Gilberto Gil será exibido pela HBO Refavela 40 é um documentário sobre o icônico LP do cantor baiano, lançado originalmente em 1977

O documentário Refavela 40, sobre o icônico LP do cantor baiano Gilberto Gil, lançado originalmente em 1977, será exibido pela HBO em 19 de novembro, às 22 horas, como parte da Temporada de Documentários HBO. Dirigido por Mini Kerti, o trabalho costura depoimentos inéditos e imagens de arquivo com trechos do show em gravação feita em Salvador (BA) em 2017, que integrou ...