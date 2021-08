Magazine Doces palavras Exposição na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio, resgatará a correspondência entre Cora Coralina e Carlos Drummond de Andrade, poetas que nunca se viram, mas se admiravam

“Cora Coralina, para mim, é a pessoa mais importante de Goiás. Mais do que o governador, as excelências parlamentares, os homens ricos e influentes do Estado. Entretanto, é uma velhinha sem posses, rica apenas de sua poesia, de sua invenção e identificada com a vida como ela é, por exemplo, uma estrada.” Em 27 de dezembro de 1980, Carlos Drummond de Andrade dedicou sua crô...