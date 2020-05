Uma das participações especiais da live de Rita Lee em homenagem especial aos 40 anos do disco Lança Perfume será a atriz Mel Lisboa, que estrelou durante três anos o musical Rita Lee Mora ao Lado. Elogiada pela crítica especializada no papel da cantora, Mel ainda fez uma participação especial na minissérie Elis – Viver É Melhor que Sonhar, da Rede Globo, disponível no Globoplay. Durante a live, as duas vão discorrer sobre o musical, a participação na série e a pesquisa que Mel fez antes de levar a biografia de Rita Lee para os palcos de teatro.