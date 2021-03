Magazine Doce de figo Um dos mais queridinhos entre os doces de calda famosos das cozinhas de avó, o doce de figo é praticamente um patrimônio da culinária. Entre algumas poucas variações, há maneiras distintas de preparo. Confirma a sugestão de uma delas.

INGREDIENTES8 quilos de figo verde10 quilos de açúcar cristal4 litros de água (para a calda) MODO DE PREPARO1) Com uma faca, faça um corte em “x” na base do figo, sem cortá-lo por completo2) Coloque os figos em um tacho (ou panela de fundo grosso), cubra-os com água fria e cozinhe por três horas 3) Acresce...