Magazine Doce de cajuzinho-do-cerrado Confira a receita de doce de cajuzinho-do-cerrado sugerida pela dona Guiomara Faria da Silva:

INGREDIENTES1 kg de cajuzinho-do-cerrado1 kg de açúcar cristalAproximadamente 3 xícaras de água MODO DE FAZER 1) Comece tirando as castanhas do fruto (também chamada de “careta”). Em seguida, faça furos com um garfo em cada fruta e esprema bem para sair o suco - com cuidado, para não amassar o fruto. 2) Em um outro...