Magazine Doação de leite

Outra dúvida provocada pela pandemia é se é possível doar leite materno quando se testa positivo para o novo coronavírus. A doação é uma necessidade constante, pois muitas mães, por diferentes motivos, não conseguem amamentar. Já no caso de Covid-19, a pediatra Marise Tófoli, lembra que o ideal é esperar a recuperação. “O problema é contaminação do frasco no momento d...