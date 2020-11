Magazine Do tempo da vovó De distração a negócio rentável, arte de fazer crochê sobrevive e atrai jovens

Os primeiros pontos ela aprendeu com a avó ainda na infância, mas somente duas décadas depois nasceu o primeiro tapete de crochê e a sua mentora não estava mais aqui para ver o resultado. Foi no início da pandemia do novo coronavírus que a representante comercial Ana Carollina Silva Soares, de 28 anos, resolveu comprar linhas e agulhas para aproveitar o tempo livre ...