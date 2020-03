Magazine Do stand-up para o talk-show

Ator por formação, Fábio Porchat ficou conhecido nos episódios do Porta dos Fundos, em que escreve e atua em esquetes exibidas no canal do YouTube. Em 2016, foi contratado pela TV Record para apresentar o talk-show Programa do Porchat. Antes disso, já havia emplacado trabalhos no Zorra!, Junto & Misturado e A Grande Família, ambos da Globo. Nos cinemas, já esteve...