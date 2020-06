Magazine Do Recôncavo ao Corcovado

Antes de lançar Paranauê, Chico Alves já havia emplacado um primeiro disco solo, Pra Yayá Rodar a Saia (2017), indicado ao Prêmio da Música Brasileira na categoria regionais. O que marca uma diferença com relação aos trabalhos é a aproximação com as diversas paisagens brasileiras. “No CD anterior, era muito marcante a influência da música do Recôncavo Baiano. Em Paranauê, e...