Do quintal para a cozinha

Tem açafrão, tem gengibre, hortelã e até cebolinha. A horta no quintal do casal - o comerciante Derli Ferreira do Nascimento, de 61 anos, e a dona de casa Maria Lourdes de Oliveira Nascimento (foto), 64 - é o espaço preferido da casa, na Vila Cristina, em Goiânia. Há mais de 20 anos, a família vive no local. “Meu marido é quem mais cuida da horta, eu fico mais admirando”...