Magazine Do fundo do baú: Disco Paêbirú, obra mais rara de Zé Ramalho e Lula Côrtes, é relançado Um álbum duplo, sendo cada um dos quatro lados inspirados por um dos quatro elementos da natureza

A água veio como se saísse do Velho Testamento naquele julho de 1975, quando o Rio Capibaribe ficou pequeno para receber tudo o que caía do céu e arriou, fazendo virar rio também bairros como Casa Forte, Madalena, Torre, Cordeiro, Derby, Graças, Iputinga e mais de 80% da zona habitada do Recife. A submersão levou 107 vidas, destruiu casas, isolou sobrevivente...