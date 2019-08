Magazine Do diretor Benjamin Naishtat, o premiado Vermelho Sol chega nesta quinta-feira aos cinemas Produção apresenta a cumplicidade da sociedade com o golpe argentino de 1976

Antes mesmo de entrar em cartaz nos cinemas, o filme Vermelho Sol já traça uma interessante performance no audiovisual. Foi lançado em sessão especial no Festival de San Sebastián, na Espanha, de onde saiu com os prêmios de melhor direção para o cineasta Benjamin Naishtat, de melhor ator para Dario Grandinetti e de melhor fotografia para o brasileiro Pedro Sotero. D...