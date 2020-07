Magazine Do corte à costura: fora das facções, a máquina de costura costuma ser coisa de vovós Se hoje é raridade encontrar jovens que saibam ao menos iniciar e arrematar um ponto, para as gerações anteriores o conhecimento de todo o processo da produção das roupas era repassado desde cedo em casa

Os familiares e as amigas sempre foram os clientes fiéis. Maria Ireny dos Santos e Castro, de 73 anos, senta em frente a sua máquina de costura e faz cada peça com carinho e capricho. “Nunca comprei roupa para as minhas três filhas, sempre fiz tudo. Elas estavam sempre embonecadas”, garante. Agora, os oito netos é que ganham camisas, vestidos e outras peças feitas ...