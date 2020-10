Magazine Do Brooklyn para as telonas

São 73 anos de vida, comemorados nesta quinta (nasceu no Brooklyn, em Nova York), e 53 de carreira como ator. Tudo começou em 1967, com a comédia dramática O Vale das Bonecas, primeiro filme no qual Richard Dreyfuss atuou. O reconhecimento, contudo, chegou em 1978, com a comédia romântica A Garota do Adeus, que lhe rendeu prêmio de melhor ator no Oscar, no Ba...