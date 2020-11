Magazine Doçura de família Ambrosia, compota, doce de fruta em calda. Casa de vó é sinônimo de delícia açucarada

Em casa de vó é proibido falar em dieta. Quando o assunto é sobremesa, então, é melhor deixar a preocupação com as calorias da porta para fora. Os filhos e netos de Edir Rosa Gilberti, de 81 anos, sabem que entrar na sua cozinha é certeza de encontrar um docinho pronto. “O meu filho Sérgio nem é de comer doce, mas a minha ambrosia ele come de pratada”, conta. O doc...