Magazine DJs Mark James e Côdo lançam disco em vinil em Goiânia Evento será no Evoé Café com Livros, nesta quinta-feira (23), com presença de DJs Brasília e do Reino Unido

O coletivo de discotecagem Keep it Classic celebra, nesta quinta-feira (23), a partir das 20 horas, no Evoé Café com Livros, o lançamento do disco em vinil compacto de 7 polegadas, Waxnerds Edição 10, de Mark James e Côdo. O inglês Mark James e o goiano Côdo (da Boomerang Music Brasil) apresentam em Goiânia o bolachão, que já foi lançado no Reino Unido, no Japão e nos E...