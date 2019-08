Magazine Djavan volta a Goiânia com a turnê “Vesúvio” Cantor faz show nesta sexta-feira com sucessos da carreira e faixas do novo álbum no complexo A Casa

O cantor Djavan, um dos mais importantes representantes da música popular brasileira, volta aos palcos de Goiânia com a turnê do disco Vesúvio, 24º álbum da discografia do alagoano, no complexo A Casa. O show será nesta sexta, a partir das 22 horas. No repertório, grandes sucessos ao longo de 45 anos de carreira como Oceano, Flor de Lis, Sina e Samurai e novas canções...