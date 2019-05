Magazine DJ Thiago Jesus abre noite de jazz no Nova Suíça A festa Groovement volta à cena goianiense nesta

A festa Groovement volta à cena goianiense nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, no Deck 235. Para celebrar o retorno e homenagear a casa anfitriã do evento, chega com o nome Groovement 235, preservando seu conceito original, regado a jazz. A discotecagem longset fica por conta do DJ Thiago Jesus (foto), um dos principais nomes em Goiás quando o assunto é jazz. N...