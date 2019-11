Magazine DJ Rennan da Penha deixa Bangu, após derrubada de prisão em segunda instância A soltura do funkeiro foi determinada pela juíza Larissa Maria Nunes Barros Franklin Duarte neste sábado (23)

O DJ Rennan da Penha deixou na manhã deste sábado (23) o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. A soltura do funkeiro foi determinada pela juíza Larissa Maria Nunes Barros Franklin Duarte com base na recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a possibilidade de prisão em segunda instância e no habeas corpus concedido a...