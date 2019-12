Magazine DJ Rennan da Penha assina contrato com a Sony Music O primeiro projeto será um DVD gravado ainda em janeiro, de acordo com a gravadora

O DJ Rennan da Penha, criador do Baile da Gaiola e um dos idealizadores do funk 150 bpm, assinou um contrato com a Sony Music. O primeiro projeto será um DVD gravado ainda em janeiro, de acordo com a gravadora. "Ver minha música entrando em diferentes horizontes, tocando em outros países, eu nunca achei que isso ia acontecer na minha vida", disse Rennan em um com...