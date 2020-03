Magazine DJ paulistana ressalta maturidade dos artistas desse setor Eli Iwasa se mantém em evidência numa das cenas musicais que mais se renova há duas décadas.

Uma das principais DJs do País, Eli Iwasa se mantém em evidência numa das cenas musicais que mais se renova há duas décadas. E faz isso se mantendo fiel ao estilo que criou ainda no fim dos anos 1990. Na contramão dos grandes DJs do momento, que investem cada vez mais pesado em apresentações com grande apelo visual, Eli é uma DJ mais raiz. “Não faço grandes produções,...