Magazine DJ Lagoa lança disco embutido de poesia e teatralidade Na lista de dez produtores brasileiros mais ouvidos no Spotify, artista goiano faz em "After a Storm Comes a Calm" uma reverência ao lo-fi e abre vários leques para experimentos digitais

Barulhos de pássaros, ruídos da cidade, estampidos da chuva. Diversos sons servem de música para os ouvidos do DJ e produtor musical Rodrigo Lagoa, que lançou na última semana o disco After a Storm Comes a Calm (em tradução livre, Depois que uma Tempestade se Acalma). O trabalho, disponível no streaming, reverencia sons do lo-fi e abre vários leques para experimentos...