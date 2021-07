Magazine DJ Ivis ganha mais de 250 mil seguidores após acusações de agressão a ex A arquiteta e influenciadora digital Pamella Holanda, 27, publicou em seus stories uma sequencia de vídeos em que ele aparece dando socos, tapas e empurrões nela

Apesar das críticas do público e até da suspensão por sua produtora, DJ Ivis, 30, ganhou mais de 250 mil seguidores no Instagram após ser acusado de agressão por sua ex-mulher, Pamella Holanda, 27. O músico, que tinha no último sábado (10) 723 mil seguidores em seu perfil, chegou a 984 mil na manhã desta segunda-feira (12). Apenas nas últimas horas, esse número começo...