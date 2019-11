Magazine DJ goiano Alok proíbe carne em avião e oferece apenas hambúrguer vegano para equipe “Está proibido carne vermelha e carne em geral no avião. Agora, se quiser hambúrguer, é só hambúrguer vegano.” – afirmou o DJ

O DJ goiano Alok fez uma publicação no Stories, em seu perfil no Instagram, dizendo que está proibido o consumo de qualquer tipo de carne dentro do avião particular que usa para turnê e outras viagens. Segundo ele, quem quiser comer "hambúrguer" durante o voo agora, terá que comer o vegano. “Está proibido carne vermelha e carne em geral no avião. Agora, se quiser...