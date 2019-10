Magazine DJ goiano Alok é a primeira atração confirmada para o Rock in Rio 2021 Artista foi uma das principais atrações do primeiro dia de evento e considerado por muitos o melhor da noite

A organização do Rock in Rio gostou tanto do desempenho do DJ goiano Alok, que abriu o Palco Mundo na última sexta-feira (27), que confirmou o artista como atração para a próxima edição do evento musical, em 2021. As informações são do jornal Extra. O DJ de 28 anos foi considerado por muitos, inclusive, como a maior apresentação da abertura. “Eu estava falando hoje c...