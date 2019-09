Magazine DJ goiano abre o Palco Mundo do Rock in Rio 2019, nesta sexta-feira (27) Alok será a primeira atração do principal palco do festival, que está com todos os ingressos esgotados.Confira a programação completa

DJ goiano Alok será o primeiro a se apresentar no Palco Mundo da edição de 2019 do festival Rock in Rio. Mundialmente conhecido por hits como "Hear Me Now" e a mais recente "Table for 2", o goianiense vai levar sucessos da música eletrônica para o festival nesta sexta-feira (27), a partir das 18h. Alok já se apresentou no Rock in Rio em 2...