Magazine DJ goiano é a atração principal do maior festival de música eletrônica online brasileiro Illusionize vai dividir o palco online com Mary Mesk, Cevith e From House to The Disco

O DJ e produtor goiano Pedro Mendes, conhecido como Illusionize, será a atração principal do Todxs Music Festival, maior festival de música eletrônica online brasileiro, neste sábado (18), a partir das 17h, com transmissão exclusiva no TikTok. O evento iniciou em 4 de julho e segue até dia 1º de agosto, sempre aos sábados. O goiano de 25 anos vai dividir o palco ...