DJ Gabriel Boni toca em inauguração do Atlantic's Bar

O DJ Gabriel Boni (foto) anima a inauguração do Atlantic’s Bar nesta quinta, a partir das 22 horas. Prestes a completar dez anos de carreira, o profissionais dos sets é considerado uma das revelações do cenário eletrônico. Já tocou nos festivais Lollapalooza, Rock In Rio, Coachella e Burning Man e dividiu o palco com nomes como King Roc, Anthony Collins, Tom Clark, Ti...