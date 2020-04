O Dj Alok irá fazer uma live no próximo sábado (2) e com direito a estreia já que ele foi convidado pelo The Rolling Stones para fazer um remix da nova música da banda “Living in Ghost Town”, ou “Cidade fantasma”. O show online será transmitido pela TV Globo a partir das 22h30.

A música é inspirada no período de quarentena que o mundo está passando por conta do novo coronavírus. Esse será o primeiro lançamento da banda em oito anos.

No Fantástico deste domingo (26) Alok divulgou a live e aproveitou para estender o convite para os fãs acompanharem o show em casa. Veja: