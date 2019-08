Magazine DJ Alok e Romana Novais descobrem sexo do bebê em chá de revelação; assista 🎥 O DJ goiano contou que recentemente teve sonhos intuitivos e acertou ao sugerir o sexo do filho

O DJ Alok e a mulher, a médica Romana Novais, vão ser pais de um menino. O casal descobriu o sexo do bebê durante uma festa de chá de revelação no fim da tarde desta quinta-feira (14), em São Paulo. Antes da descoberta, o DJ goiano compartilhou vídeos contando que recentemente sonhou muito com um menino e, por isso, estava acreditando que seria pai de um garoto. E acer...