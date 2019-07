Magazine Divulgadas as datas do Lollapalooza Brasil 2020 Essa será a nona edição do já tradicional evento, que este ano reuniu mais de 246 mil pessoas no Autódromo de Interlagos

A edição 2020 do festival de música Lollapalooza será realizado nos dias 3, 4 e 5 de abril, no Autódromo de Interlagos. Essa será a nona edição do já tradicional evento, que este ano de 2019 reuniu mais de 246 mil em Interlagos. Em um espaço de 600 mil metros quadrados, vários artistas se apresentam nos quatro palcos, em um mistura de ...