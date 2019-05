Magazine Diversidade também na programação

Para dar as boas vindas ao público, a partir das 18h30 desta quinta-feira, a grande homenageada da 4ª edição do Digo se apresenta no Banana Shopping. Ícone do transformismo carioca e ativista da causa gay, a drag queen Lorna Washington promete mostrar a versatilidade “classuda” que lhe deu o título de “Fernanda Montenegro do mundo gay”. A artista, que interpreta, dança,...