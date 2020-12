Magazine Diversidade é a palavra de ordem

Entender as limitações do corpo e começar sem medo e julgamentos são os primeiros passos para dar início ao pole dance. Para a professora da atividade física Jade Mustafé, 23, é necessário respeitar o próprio organismo e trabalhar com calma, mas em ritmo constante. Como há diversas modalidades dentro do próprio pole, o ideal é buscar técnicas e linguagens que permita...