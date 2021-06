Magazine Diversidade à mesa Presencial e delivery, 15ª edição do Brasil Sabor reúne 80 restaurantes de Goiás

Culinária regional e internacional, frutos do mar, pratos clássicos ou releituras. Opções para todos os gostos integram a 15ª edição do Brasil Sabor, festival gastronômico que conta com a participação de 80 restaurantes em Goiânia, Pirenópolis, Caldas Novas, Alto Paraíso e São Jorge. O evento começa nesta sexta-feira e segue até o dia 30 em formato híbrido, com...