Disque-avós

Netos ensinam e incentivam chamadas por vídeo para manter o contato com os idosos

Conhecido no bairro onde mora pelo chapéu sempre presente na cabeça, seu Antônio Pains, de 80 anos, corta as ruas a pé e não abre mão de dois dedos de prosa pelo caminho. Os passeios tiveram de ser interrompidos por um tempo, assim como as visitas da família, que agora se limitam à entrega de compras e eventuais necessidades. Para matar as saudades do avô e gara...