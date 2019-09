Magazine Disputa entre Lumière e Bougainville mantém cinema fechado um ano depois do início do imbróglio Rede exibidora e shopping vislumbram que o caminho seria acordo pelo fim da relação comercial. Centro de compras não descarta que outra rede possa assumir espaço

Se fosse roteiro de filme, o desentendimento entre a Rede Lumière e o Shopping Bougainville, no Setor Marista, seria do gênero suspense. A queda de braço se arrasta há um ano, foi parar na Justiça e o cinema agora aguarda uma decisão para voltar a funcionar. O espaço conta com cinco salas de projeção com capacidade para 900 pessoas. Nesse período, o centro de c...