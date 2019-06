Magazine Disney lança novo trailer de 'Frozen 2' com Elsa assumindo seus poderes; assista Filme chega aos cinemas brasileiros em janeiro de 2020

A Walt Disney Studios divulgou nesta terça-feira, 11, o segundo trailer deFrozen 2. No vídeo, de pouco mais de um minuto, a protagonista Elsa assume seus poderes e os usa para lutar contra as ameaças que a rodeia. Além disso, ela e sua irmã descobrem que o passado não é bem o que parecia ser e buscam entendê-lo, viajando para o norte do reino e pas...